SARONNO – La centralissima piazza Avis nel tardo pomeriggio odierno si è ritrovata nella penombra, si è spenta infatti l’illuminazione pubblica e l’unica luce disponibile era quella proveniente dall’interno delle attività commerciali limitrofe. Un problema già visto tante volte nel centro storico, ad esempio in piazza Libertà e nel limitroso corso Italia dove nell’occasione odierna le luci hanno invece continuato a funzionare.

Per chi si è trovato a passare in piazza Avis, che rientra nella zona pedonale, in realtà solo un po’ di attenzione più del solito per evitare magari di inciampare, ma tutto sommato ad evitare che la zona si ritrovasse nell’oscurità hanno contribuito anche i punti luci presenti proprio in corso Italia e nella vicina piazza De Gasperi.

(foto: piazza Avis nel tardo pomeriggio odierno)

24022024