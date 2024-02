Calcio

OLGIATE OLONA – Partita fisica e combattuta quella disputata nel pomeriggio di questa ultima domenica di febbraio nel centro sportivo di Olgiate Olona dove, in occasione della ventesima giornata di campionato del girone B della terza categoria di Varese, il Centro Gerbone ha ospitato l’Airoldi.

Dopo un primo tempo maschio durante il quale si sono create poche azioni potenzialmente pericolose, nella seconda metà di gara la partita entra nel vivo con una grande azione creata dagli ospiti interamente manovrata dai gemelli Macchi con Matteo che insacca in rete il pallone arrivatogli dal bellissimo assist del fratello Simone. Dopo lo 0-1, l’Airoldi non molla la presa e continua a cercare di spaventare gli avversari che, però, quasi a sorpresa, riescono a pareggiare il risultato con la prima conclusione in porta arrivata da un calcio di punizione che prima si scaglia sulla traversa e poi arriva sui piedi dell’attaccante che, a porta spalancata, firma il pareggio. La reazione degli ospiti è immediata ma la sfortunata traversa nega clamorosamente per ben due volte il vantaggio facendo, così, concludere il match con il risultato definitivo di 1-1.

L’Airoldi, dunque, torna a casa con un pari che lascia l’amaro in bocca viste le numerosi azioni create e la rete subita dall’unica occasione concessa in fase difensiva. Con il pareggio odierno, l’Airoldi resta al nono posto della classifica con 22 mentre il Centro Gerbone resta all’ottavo posto con soli 2 punti in più degli avversari odierni.