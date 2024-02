Calcio

GIUSSANO – La capolista del girone H della seconda categoria di Como Gerenzanese, oggi 25 febbraio, ha disputato la ventiduesima giornata di campionato contro il Giussano Calcio nel centro sportivo comunale Borgonovo di Giussano trovando un’altra vittoria di misura nonostante le numerosi azioni da goal create.

La squadra ospite parte subito forte trovando il vantaggio dopo soli 3 giri di orologio dal fischio d’inizio del direttore di gara con una bella conclusione partita dal destro di Ciuciu. Nonostante lo 0-1, la Gerenzanese non abbassa la guardia e continua ad attaccare gli avversari creando numerose azioni nell’arco del primo tempo che, però, non vengono concretizzate tra cui il tiro dalla lontananza di Di Lio e le due conclusioni pericolose di Ciuciu. Nella seconda metà di gara la partita non cambia aspetto con i padroni di casa ancora assenti nel reparto offensivo a differenza degli ospiti che creano altre occasioni per firmare il raddoppio che, però, non arriva.

La Gerenzanese vince, dunque, per 0-1 una gara durante la quale non ha mai avuto particolari problemi in fase difensiva e grazie alla quale conquista altri tre punti che consolidano sempre di più il primo posto in classifica e confermano l’incredibile striscia di vittorie consecutiva iniziata il 26 novembre. Il Giussano Calcio, invece, con la sconfitta odierna scende al settimo posto del girone allontanandosi dalla zona play off distante, al momento, 8 punti.