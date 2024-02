Calcio

FINO MORNASCO – Partita equilibrata e combattuta quella disputata nel primo pomeriggio di questa ultima domenica di febbraio nel centro sportivo di Fino Mornasco dove, in occasione della ventiduesima giornata di campionato del girone H della seconda categoria di Como, la Polisportiva Casnatese ha ospitato l’Amor Sportiva.

Primo tempo statico durante il quale non si sono registrate particolari azioni pericolose se non l’occasione creata nei minuti finali dagli ospiti con Busnelli che con un bel passaggio mette a tu per tu Nigro con l’estremo difensore avversario che, però, è bravo a salvare il risultato. La seconda metà di gara viene aperta, invece, da una pericolosissima azione creata dalla Casnatese con il centravanti Servillo che riceve palla sul filo del fuorigioco e salta il portiere avversario ma, a due passi dalla rete del vantaggio, Spaudo salva con un incredibile intervento difensivo il risultato. Dopo il grande spavento, gli ospiti tornano ad attaccare creando numerosi azioni che, però, non vengono concretizzate tra cui il “rigore in movimento” di Boschetto nella quale il portiere avversario si mette in mostra nuovamente con un altro bellissimo intervento che salva il risultato a pochissimi minuti dalla fine.

L’Amor Sportiva torna a casa, dunque, con il quinto pareggio stagionale con il quale conquista un punto che fa restare invariata la classifica del girone H della seconda categoria. Secondo pareggio stagionale, invece, per la Casnatese che resta all’ultimo posto della classifica con soli 8 punti.

ASD POLISPORTIVA CASNATESE – ASD AMOR SPORTIVA 0-0

Asd POLISPORTIVA CASNATESE: Acampora, Frigerio, Colombo, Marzorati, Peverelli, Nasato, Galli, Gatti, Servillo, Castiglioni, Bernasconi. A disposizione: Serio, Lanzi, Poletto, Montini, Marelli, Rigamonti, Fascina, Dilda.

Asd AMOR SPORTIVA: Chiti, Spaudo, Caimi, Pilato, Uboldi, Caldera, Gariboldi, Busnelli, Boschetto, Aloardi, Nigro. A disposizione: Lovera, Pustorino, Codari, Chiti R, Vidovic, Wagner, Caso, Rubino, Rose. All: Boldorini.