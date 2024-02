Città

SARONNO – Per oggi 26 febbraio “si prevede tempo diffusamente perturbato per tutta la giornata, con precipitazioni persistenti, moderate e diffuse con accumuli areali di 35-50 millimetri nelle 24 ore, con isolati picchi fino a 60 millimetri, su Prealpi ed alta pianura occidentale”. Lo fa sapere il servizio meteorologico di Regione Lombardia.

Si prevedono precipitazioni in generale più intense tra mattina e tardo pomeriggio. Come rilevano dal servizio meteo, “si prevedono venti moderati orientali o meridionali, in generale rinforzo dalla tarda mattinata e primo pomeriggio, in particolare sulla pianura orientale e nella zona del Garda, con velocità medie di 30-50 chilometri orari e raffiche fino a 50-60 chilometri orari”.

(foto archivio: torna il maltempo anche su Saronno ed il Saronnese, nella giornata odierna)

26022024