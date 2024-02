CISLAGO -Si è svolta sabato 24 febbraio in piazza Toti la cerimonia di inaugurazione della nuova ambulanza, in servizio a Cislago.

C’era anche il sindaco cislaghese Stefano Calegari, questo il suo discorso.

“L’importanza della Croce rossa, e di quello che fa, non devo spiegarla ai presenti: la conosciamo tutti molto bene. Per questo, ritengo che sia un mio dovere, come sindaco, rivolgere innanzitutto la mia attenzione alle persone, e cioè alle donne e agli uomini che compongono e tengono viva la grande famiglia della Cri, in particolare a chi opera nel Comitato di Saronno di cui Cislago fa parte. È a loro che va il mio grazie, anche a nome di tutta la cittadinanza: ai volontari e ai lavoratori della Cri e al loro presidente Orlando Chiariello – mio concittadino che ho avuto modo di conoscere e apprezzare la sua passione, determinazione e concretezza – senza di loro questa ambulanza non si muoverebbe dalla sede. Però, è anche vero che senza mezzi adeguati in numero e prestazioni, anche i volontari sarebbero assai limitati e, se così fosse, anche tutti i cittadini avrebbero un servizio insufficiente, o non lo avrebbero affatto. E allora ben venga questa nuova ambulanza, che va ad arricchire il parco mezzi della Cri e che consentirà di essere ancor più operativi e tempestivi in caso di richiesta di soccorso.