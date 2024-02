Cronaca

LAZZATE / COGLIATE – Maltempo e allagamenti, questo pomeriggio è stata chiusa al traffico via Monte Bianco, nel tratto in territorio di Cogliate – la zona è quella di Sant’Andrea – che collega alla vicina Lazzate. La strada non è percorribile in entrambe le direzioni, sono stati posizionati dei cartelli d’avviso e sul posto è intervenuta la polizia locale.

Come viene precisa dal Comune di Lazzate, “la normale viabilità verrà ripristinata non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno”.

Una spiegazione sull’accaduto viene da una nota del Comune di Cogliate: “A causa di un pericoloso quantitativo di acqua che fuoriesce dal bosco ed attraversa la carreggiata, è stata chiusa al traffico la via MonteBianco (Sant’Andrea) in entrambe le direzioni di marcia. La normale viabilità verrà ripristinata non appena le condizioni di sicurezza lo permetteranno”.

(foto: il cartello che avvisa della chiusura della strada al confine fra Cogliate e Lazzate)

27022024