SARONNO – Il Fbc Saronno (Eccellenza) – a causa del campo di gioco impraticabile allo stadio comunale cittadino – è costretto ad andare in esilio a Gallarate (dove era già stato per lo stesso motivo nel girone di andata) e decide di non parlare più.

Il comunicato

Questo pomeriggio con un comunicato a firma del direttore generale Marco Proserpio la società ha annunciato che “a seguito degli sviluppi di questi ultimi giorni, si comunica che fino fine stagione nessun componente della società rilascerà interviste, giocatori compresi. Ringraziamo per la pazienza e per la collaborazione”.

Gli ultras

Oggi con un comunicato i tifo organizzato del Fbc Saronno aveva stigmatizzato la situazione che da mesi di registra allo stadio di Saronno, con il campo completamente malconcio e la mancanza di un affidabile ed adeguato sistema di illuminazione (e nell’ultimo match casalingo è pure mancata l’acqua calda negli spogliatoi) ed anche la decisione di spostarsi a Gallarate, location giudicata troppo distante da Saronno.

Classifica

Magenta 50 punti, Oltrepò e Pavia 47, Fc Milanese 43, Calvairate 42, Solbiatese 40, Base 96 Seveso e Ardor Lazzate 39, Casteggio 38, Caronnese 37, Fbc Saronno 36, Sestese 28, Castanese 25, Vergiatese e Accademia pavese 21, Meda 19, Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

27022024