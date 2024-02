SARONNO – L’Inox team Saronno si aggiudica la decima edizione del “Memorial Luraschi-Città di Saronno” per la categoria under 15, superando in finale le avversarie della La Loggia (Torino) a conclusione di un torneo che ha visto tante belle partite e giocate di qualità. “Complimenti alle nostre ragazze e a tutte le altre partecipanti alla manifestazione!” rimarcano i dirigenti saronnesi, decisamente soddisfatti per la buona riuscita di questa kermesse, che ormai è diventata una tradizione per quanto concerne il periodo invernale, si gioca infatti indoor al palasport “Aldo Moro” di viale Santuario.