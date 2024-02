Comasco

ROVELLO PORRO – I conti del Comune di Rovello Porro finiscono in procura: li ha inviati la Corte dei conti. La comunicazione giunge questo pomeriggio dell’attuale Amministrazione comunale rovellese e fa riferimento ad una deliberazione della Corte dei conti nei confronti del Comune.

“Durante il consiglio comunale del 20 febbraio ultimo scorso sono state illustrate e recepite le disposizioni della Corte dei Conti Lombardia relative alla gestione amministrativo-contabile del Comune di Rovello Porro durante gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, effettuata dalla Amministrazione in carica in quegli anni” riepilogano dall’ente locale.

Continuano gli attuali amministratori: “L’esposizione al consiglio comunale è conseguente alla richiesta della stessa Corte dei Conti. In particolare la Corte dei Conti ha evidenziato “diversi profili di criticità nella gestione finanziaria… oggetto di necessari approfondimenti istruttori”. Tra i vari aspetti il più significativo riguarda l’opera del sottopasso ferroviario. Nel merito viene evidenziata la mancata previsione iniziale per la copertura dei costi dell’opera e il mancato riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle rate. Per questo motivo la Corte dei Conti ha disposto l’invio alla competente procura per le conseguenti valutazioni”.

(foto archivio: il Municipio di Rovello Porro)

