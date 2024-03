Eventi

SARONNO – Oggi venerdì 1 marzo alle 18 in via Garibaldi 5 si terrà il sesto incontro della rassegna letteraria organizzata da Mondadori Saronno con Stefano Simonetta, che dialogherà con Mariassunta Miglino e presenterà il libro “Da bambino ho visto un ufo. Franco Baresi, Milan e io”.

Per l’occasione saranno presenti Giuliano Melosi, calciatore saronnese che ha giocato in serie A e in B e attualmente allenatore, e Maria Mariotti, anche lei saronnese, che ha giocato nel Milan femminile e in Nazionale. Sarà presente Giorgio Nocera, responsabile organizzativo gruppo Robur 1919 calcio, rappresentanti del Milan Club femminile Saronno e Giordano Melosi responsabile di Amor sportiva Saronno.

L’incontro è libero e aperto a tutti. È un occasione in cui lo sport e il calcio in particolare si fondono con la cultura dando vita a un binomio che parla di passione, dedizione e amore per la vita e per i giovani che si arricchiscono con l’esperienza di chi ha provato quelle emozioni prima di loro.

(foto: l’allenatore ed ex calciatore saronnese Giuliano Melosi)

01032024