SARONNO / SOLARO – La passione per l’arte del bonsai si radica sempre più profondamente nella vita culturale di Saronno e Solaro, grazie all’impegno del vivaio “Le Acacie di Lattuada”, che nei prossimi giorni tornerà ad accogliere i soci del club “Bonsai do Groane”. L’evento segna un momento importante per tutti gli amanti di questa millenaria pratica giapponese, offrendo una giornata dedicata esclusivamente al “Rinvaso dei bonsai”, domenica 3 marzo.

L’iniziativa, curata dal maestro Gaetano Settembrini, vedrà la partecipazione attiva di numerosi bonsaisti esperti, membri del Bonsai do Groane. Gli appassionati del settore avranno l’occasione unica di approfondire le proprie conoscenze e di ricevere preziosi consigli sulla cura dei propri bonsai, direttamente dai maestri del club. Le porte dell’evento saranno aperte a tutti, dalle 14.30 alle 17.30. Con ingresso libero, la giornata è senz’altro destinata a riscuotere successo, evidenziando l’interesse crescente verso il mondo dei bonsai e le tecniche di rinvaso, fondamentali per la salute e la crescita di questi preziosi esemplari in miniatura.

