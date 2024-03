Città

SARONNO – “Giù le mani dai bambini”, “Giù le mani dai civili” “Free Palestina”: sono alcuni dei cori scanditi oggi sabato 2 marzo dal corteo antimilitarista organizzato dal Collettivo Adesposta a Saronno.

Dopo un lungo comunicato letto in piazza Aviatori d’Italia i partecipanti una trentina hanno dato vita ad un corteo partito da via San Cristoforo dietro un maxi striscione con la bandiera palestinese e lo slogan stop al genocidio.

Tanti i cori contro Israele, il militarismo e le multinazionali che “sostengono la guerra”. Il corteo ha fatto sosta in piazza Libertà e in piazza Avis dove sono stati lanciati dei volantini. Davanti al Carrefour in centro sono stati invece accesi alcuni fumogeni.

Tra i temi affrontati con cori e comunicati anche quello degli scontri tra polizia e studenti a Pisa.

Lungo il percorso un cordone di polizia di stato, carabinieri e polizia locale.

Il corteo passando per via Cavour è tornato in piazza Aviatori dove sono stati scanditi cori e letti altri discorsi. La manifestazione si è conclusa alle 1930.

