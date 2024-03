Cronaca

SOLARO – Si è ribaltata nell’area verde accanto a via San Pietro l’auto di un 27enne solarese che fortunatamente è rimasto illeso.

E’ l’incidente avvenuto oggi pomeriggio, sabato 2 marzo, alle 15 alla periferia cittadina. L’auto procedeva in direzione di Limbiate quando, forse a causa della velocità, il conducente ha perso il controllo del mezzo. La vettura si è, come detto, ribaltato finendo nell’area verde accanto alla carreggiata. Diversi gli automobilisti che si sono fermati per prestare aiuto.

Il conducente è uscito da solo dal mezzo illeso tanto che non è stato necessario chiamare il numero unico delle emergenze per far intervenire un mezzo di soccorso sanitario.

Sul posto la polizia locale che ha effettuato i rilievi e il carro attrezzi che ha prima “raddrizzato” la vettura e poi l’ha rimossa.

