Solaro

SOLARO – Martedì 27 febbraio alle ore 10.30 nell’aula magna di via Drizza, 16 gli alunni delle classi terze della scuola secondaria Luigi Pirandello hanno incontrato Nicolò Saran, autore del libro “Passo dopo passo“, che ha raccontato una storia di coraggio e resilienza.

Da ex alunno della scuola secondaria di primo grado, è tornato nella sua vecchia scuola come autore, raccontando i ragazzi per rispondere alle domande sul suo libro, in cui l’autore narra il suo vissuto: fin dalla giovane età ha dovuto affrontare diverse sfide fisiche e mentali, le quali, lo hanno portato a dar vita in maniera concreta alla passione per i motori, che era già parte di lui per genetica. Passione che lo fa sentire più vivo che mai, fino a fargli rischiare di perdere tutto e rischiare la vita. Nel suo libro si nota tutto il suo percorso per il raggiungimento di una forte gratitudine e consapevolezza, che sono stati acquisiti attraverso gli eventi accaduti, con l’obiettivo di spingerci ad indagare sui nostri “perché”.

