Cronaca

SARONNO – Ha perso il controllo del Renault Trafic che stava guidando ed è finito fuori strada. Malgrado i tempestivi soccorsi e il rapido trasferimento all’ospedale di Legnano non ce l’ha fatta. Così è morto oggi sabato 2 marzo l’automobilista protagonista dell’incidente avvenuto poco prima delle 6 in via Mantegazza.

Dinamiche, cause e responsabilità sono tutte da chiarire ed accertare ma da quanto emerso dai primi rilievi all’origine dell’uscita di strada dell’uomo che viveva a Milano e lavorava per un’azienda della provincia di Vicenza potrebbe esserci un malore.

Certo è che le sue condizioni sono parse subito gravi al personale dell’autoinfermieristica che l’ha soccorso con quello dell’ambulanza Sos di Uboldo che l’ha trasferito all’ospedale di Legnano poco prima delle 7. Qui poi è morto in mattinata.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Saronno e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino. L’auto è stata messa sotto sequestro in attesa di tutti i riscontri del caso.

