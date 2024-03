Primo piano

CIRIE’ – Ieri sera è andato in scena il match valido per la quarta giornata del girone di ritorno della serie B maschile tra Cirié e Saronno che si è concluso con la netta vittoria dei piemontesi per 3-0. Saronno veniva da tre ottime prestazioni – Yaka, Parella e quella di settimana scorsa con La Spezia – da cui avevano sempre a casa punti importanti, ma ieri sera questa striscia positiva di risultati utili si è interrotta contro un avversario di medio-alta classifica come Ciriè. Peccato per la prestazione leggermente sottotono rispetto a quanto messo in mostra in quest’ultimo mese dagli amaretti, ma grande merito va sicuramente alla formazione avversaria che ha mostrato soprattutto grande solidità nella fase muro di muro e di difesa, riuscendo a sfruttare al meglio i punti vacillanti della squadra di coach Luca Chiofalo.

Così ha parlato del match il capitano Federico Fontana, amareggiato per come sia andata, ma già pronto in vista della sfida di sabato prossimo che potrebbe rivelarsi un crocevia essenziale in chiave salvezza: “E’ stata una partita un po’ sottotono da parte nostra rispetto alle ultime prestazioni che avevamo fatto. Nel primo set siamo partiti male, però siamo riusciti a recuperare 5-6 punti di svantaggio e a riagganciarli sul 16-16, poi purtroppo ci siamo un po’ incastrati in una rotazione in cui non riuscivamo a fare cambio-palla. Il secondo set è stato la fotocopia del primo: siamo anche passati in vantaggio verso il finale con Falanga che ci ha dato una mano come opposto soprattutto al servizio, ma poi ci è sfuggito tutto di mano negli ultimi punti, forse perché eravamo un po’ troppo scontati nel gioco e abbiamo fatto fatica a mettere giù la palla in attacco. Il terzo set è stato tirato fino alla fine, ma anche in quel caso ci siamo bloccati in una rotazione senza riuscire a mettere giù la palla e questo ha fatto la differenza. Peccato perché se avessimo giocato come abbiamo fatto nelle ultime settimane potevamo portare a casa sicuramente qualcosa di più. Ora però dobbiamo pensare ad Alba perché ci servono assolutamente punti sabato prossimo.”

Dopo questa sconfitta Saronno rimane in zona retrocessione a pari punti con La Spezia a 16 punti. Più che mai, dunque, la sfida di sabato in casa contro Alba (18 punti) sarà fondamentale per la corsa a rimanere in serie B.