SARONNO – E’ stato il quotidiano “La Verità” a rendere noti i 300 nomi di politici, vip, imprenditori e amministratori vittime delle incursioni informatiche scoperte dalla procura di Perugia.

L’inchiesta per la presunta attività di dossieraggio è guidata da Raffaele Cantone e riguarda una quindicina di persone e anche giornalisti a cui viene contestato il concorso nell’attività abusiva. Secondo l’ipotesi ci sarebbero stati oltre 800 accessi abusivi e non autorizzati a banche dati riservatissime (tributarie, antiriciclaggio e dell’antimafia) per estrarre informazioni su personalità della politica e dell’imprenditoria.

Tra le vittime, oltre a Fedez e al ministro Guido Crosetto, anche Gianfranco Librandi imprenditore dell’azienda saronnese Tci, ex deputato pronto per una già annunciata candidatura alle elezioni europee.

