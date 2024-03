Sport

SARONNO – Già nei mesi scorsi l’Inox Team Saronno aveva annunciato il suo ingaggio, ora la nuova allenatrice della formazione maggiore – serie A1 – è arrivata nella città degli amaretti: si tratta della venezuelana Zuleyma Cirimele. A darle il benvenuto, il presidente Massimo Rotondo.

Classe 1967 e originaria di San Mateo nella regione di Aragua in Venezuela, Cirimele è stata da giocatrice una stella della propria nazionale, con la quale ha disputato anche le Olimpiadi di Pechino nel 2008. Successivamente ha intrapreso la carriera da allenatrice in patria e negli Stati Uniti d’America.

La stagione 2024 del softball partirà a fine mese: per il Saronno non solo il campionato di A1 ma anche l’impegno in Coppa delle Coppe in Olanda, ad agosto.

(foto Zuleyma Cirimele com il presidente dell’Inox Team Saronno, Massimo Rotondo)

