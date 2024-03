Sport

SARONNO – Turno infrasettimanale, oggi, per il campionato di Eccellenza che anticipa l’ultima giornata di ritorno, ovvero la 34’ giornata. Tutte le gare sono previste alle 20.30. L’Ardor Lazzate riceve il Base 96 Seveso in una sfida d’alta classifica; stesso discorso per il Fbc Saronno che (a Gallarate) ospita alla stessa ora il Casteggio che dopo un momento di appannamento è ritornato nelle zone alte della graduatoria. La Caronnese, in casa, sempre alle 20.30, è chiamata alla sfida col fanalino di coda Accademia Vittuone.

Il programma completo

Tutte le gare alle 20.30: Accademia pavese-Vergiatese, Ardor Lazzate-Base 96 Seveso, Caronnese-Accademia Vittuone, Castanese-Meda, Fbc Saronno-Casteggio, Msgenta-Fc Milanese, Oltrepò-Pavia, Verbano-Calvairate; giovedì 28 marzo alle 20.30 Sestese-Solbiatese. Per i quarti di finale nazionali di Coppa Italia sempre oggi, alle 15, anche Solbiatese-Brian Lignano, si tratta della gara di andata con ritorno il 13 marzo a Lignano.

Classifica

Magenta e Oltrepò 50 punti, Pavia 48, Fc Milanese 44, Solbiatese 43, Calvairate 42, Casteggio 41, Base 96 Seveso 40, Ardor Lazzate 39, Fbc Saronno e Caronnese 37, Sestese 28, Castanese 25, Vergiatese 24, Accademia pavese 21, Meda 19, Verbano 18, Accademia Vittuone 5.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

