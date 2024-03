Città

SARONNO – Iniziativa di educazione sulle regole della viabilità e per evitare comportamenti pericolosi anche quando si è a piedi o in bicicletta: l’evento si è tenuto ieri mattina, per i giovani studenti della scuola elementare “San Giovanni Bosco” di via Albertario al quartiere Matteotti: c’erano infatti uomini e mezzi della polizia stradale.

Non è certo passata inosservata la presenza di vari mezzi della polstrada, nel cortile scolastico, c’era un bus e c’era anche una potente fuoristrada, in dotazione alla polizia stradale. Gli agenti si sono soffermati a lungo con i bambini, ai quali hanno spiegato le regole di comportamento sulla strada, e che poi hanno risposto a tutte le domande e curiosità degli studenti.

(foto: la polizia stradale ieri alla scuola San Giovanni Bosco)

0603202024