CISLAGO – La biblioteca di Cislago annuncia il programma “SpazioTempo Piccolissimi”, un’iniziativa che si svolgerà oggi 6 marzo e mercoledì 20 marzo. Pensato per incoraggiare la passione per la lettura fin dalla più tenera età, “SpazioTempo Piccolissimi” invita i bambini dai 6 mesi ai 3 anni, accompagnati da una figura di riferimento, a immergersi nel mondo dei libri in un ambiente accogliente e stimolante.

Tra le mura della biblioteca comunale, dalle 10 alle 11, i piccoli lettori avranno la possibilità di esplorare storie, illustrazioni e suoni, che contribuiranno a sviluppare il loro amore per la lettura e la condivisione di nuove esperienze. Grazie all’impegno delle volontarie della biblioteca, i momenti di lettura saranno arricchiti da attività interattive che promettono di essere tanto educative quanto divertenti.

La biblioteca di via Magenta si impegna a creare un’atmosfera familiare e inclusiva, dove i bambini possono ascoltare, guardare e partecipare attivamente. In questi incontri, i genitori e i tutori avranno la preziosa opportunità di condividere con i loro bambini la magia della narrativa, mentre ricevono suggerimenti su come incoraggiare la lettura anche a casa. L’evento è gratuito e aperto a tutti i bambini del comune e dei dintorni, ribadendo l’impegno della biblioteca di Cislago nel promuovere la cultura e l’educazione come fondamenta della comunità. Per maggiori informazioni, gli interessati possono contattare la biblioteca al numero 0296380722 o inviare un’email a [email protected].

