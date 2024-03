ilSaronnese

UBOLDO – “Oggi 8 marzo è la giornata internazionale della donna ed il mio pensiero va a tutte voi, madri, mogli, compagne e figlie che siete il perno attorno al quale nasce e ruota la vita”. così inizia il sindaco Gian Luigi Clerici, che anche quest’anno, in occasione della giornata internazionale per i diritti della donna ha fatto trovare sulle scrivanie delle dipendenti un rametto di mimosa.

“Questo giorno nasce per ricordare il lungo e faticoso cammino delle donne verso la parità di genere. Purtroppo, nonostante un percorso duro, fatto di lotte e conquiste sociali, nel campo dei diritti delle donne c’è ancora tanto da fare perché molto deve ancora essere raggiunto. Non è facile, non è impossibile, è certamente difficile, ma ne vale sicuramente la pena. Un ricordo particolare a tutte quelle donne oggetto di violenza fisica e psicologica ed alle vittime di femminicidio. A loro il mio pensiero più profondo. Viva le donne.”

