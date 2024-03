Solaro

SOLARO – I vent’anni di Cogli l’attimo con una nuova sede. Nella giornata di domenica 10 marzo saranno inaugurati i nuovi spazi assegnati al gruppo fotografico solarese all’interno di Villa Borromeo.

Il taglio del nastro è in programma per le 10.30 e per l’occasione saranno esposte una serie di fotografie per scoprire Solaro ieri e oggi e per conoscere la realtà locale del gruppo fotografico. Non può mancare, al termine dell’inaugurazione, un rinfresco di cui potranno godere tutti i presenti.

La mostra fotografica sarà aperta domenica sino alle 12 e poi dalle 15 alle 19.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Cogli l’attimo all’indirizzo mail [email protected], o la pagina Facebook Gruppo fotografico Cogli l’attimo.

(foto d’archivio: Villa Borromeo a Solaro)

