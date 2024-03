iltra2

TRADATE – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dell’Ecoplanetario del parco Pineta di Tradate circa i prossimi eventi.

Un nuovo format di serate è in arrivo. Si parte sabato 9 e 23 marzo con due incredibili viaggi tra stelle e natura al centro didattico scientifico ecoplanetario a Tradate.

Per questi appuntamenti la cooperativa Astronatura propone due interessanti approfondimenti scientifici a tema “cielo e terra”. Immersi nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico, nel cuore del Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate, scopriremo leggende e antiche credenze cultuali legate alle stelle del sud e all’equinozio. A seguire un viaggio spaziale in Ecoplanetario e, a conclusione della serata, l’osservazione dei corpi celesti visibili in questo periodo attraverso i telescopi. Prenotazione obbligatoria online.

Il programma prevede:

sabato 9 marzo alle 21: “Miti e leggende del cielo sotto i nostri piedi”. Scopriamo le leggende nascoste tra le stelle del sud. Perdiamoci tra le storie dei Maori e dei Polinesiani e lasciamoci incantare da racconti di terre esotiche e misteriose, come i popoli che le abitano.

sabato 23 marzo alle 21: “Aequĭnoctĭum. Equinozio ovvero aequa nox. Il giorno in cui la notte e il dì si equivalgono”.

L’equinozio è da sempre connesso ad antiche culture e popoli, è un momento che scandisce l’anno come i solstizi e spesso è collegato a feste, riti e celebrazioni. Andiamo insieme a scoprire il giorno in cui il Sole sorge ad est e tramonta ad ovest. Per info e prenotazioni www.centrodidatticoscientifico.it La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Nel caso in cui le condizioni meteo non consentissero l’osservazione dei corpi celesti, il tema astronomico verrà approfondito durante una visita guidata negli spazi dell’Osservatorio del Parco Pineta. Non dimenticate di portare con voi una torcia elettrica.

