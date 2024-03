iltra2

CESATE – Campo pesante al centro sportivo di Cesate dove oggi pomeriggio, 24′ giornata di Prima categoria, i locali del Sc United hanno comunque giocato, travolgendo il Cassina Nuova: è finita 4-0 grazie alle reti di Barbera, Livelli, Cicola e Iacovelli. In classifica resta al comando la Turbighese con 50 punti, l’Sc United è terza a 42 punti.

Nel girone B sconfitta in trasferta per il Rovellasca 1910, 1-0 contro la Triuggese; mentre nel girone A ha giocato il Tradate, travolto in trasferta 4-0 dalla capolista Folgore Legnano, rinviata per il maltempo Victoria-Lonate Ceppino mentre in casa la Nuova Abbiate ha battuto 2-1 la Sommese, per gli abbiatesi a segno Pagani e Caon, In classifica prima la Folgore con 55 punti; Nuova Abbiate sesta con 36 punti, settimo il Tradate con 33 punti; Lonate terz’ultimo con 15 punti.

