Calcio

TURATE- Nella 24′ giornata del campionato di Promozione, nel girone A, la Salus Turate Mozzate ospita in casa la Lentatese in una gara rocambolesca, ricca di reti che vede la vittoria degli ospiti per 2 a 3.

Nel primo tempo i padroni di casa approcciano meglio la gara rispetto alla Lentatese che fatica a costruire. Al 23′, infatti, la Salus Turate passa in vantaggio con la rete siglata da Loche. Gli ospiti, però, reagiscono e mettono il piede sull’acceleratore: al 33′ arriva la rete del pari grazie a Talpo che riagguanta la gara.

Nella seconda frazione di gioco la Lentatese prende in mano le redini del match e al 50′ Schiavo firma il vantaggio rossoblù. Al 56′ allunga la squadra di mister Valente con la doppietta personale siglata da Schiavo. La Salus Turate, però, non è fuori dalla gara e al 58′ il subentrato Mignosi riapre il match realizzando la rete del 2 a 3. Nonostante gli assalti finali dei padroni di casa, la Lentatese mantiene il risultato e porta a casa tre punti fondamentali nella corsa alla vetta.

Con questo risultato la Salus Turate Mozzate rimane ferma a 28 punti a +3 dalla zona playout, mentre la Lentatese sale a 44 punti e si porta a due lunghezze dalla capolista Accademia BMV.

Salus Turate Mozzate-Lentatese 2-3

SALUS TURATE MOZZATE: Trombetta, Scanu, Cremona, Canestrini, Rivoltella, Franzoni, Naldi, Mireku, Loche, Dell’Occa, Marchiella. A disp: Ferè, Raccuglia, Brenna. Canestrini, Mignosi, Fall, Alquati, Edouou, Volpi. All. Cernivivo.

LENTATESE: Griggio, Pignatiello, Malacarne, Meroni, Fontana, Cogotzi, Talpo, Parravicini, Tallarita, Ballabio, Schiavo. A disp: Amari, Bruzzese, Giannuzzi, Rivaletto, Saccullo, Tagliabue, Leone, Tomasini, Giglio. All. Valente.