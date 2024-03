ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Si chiamano Tamara e Guseppe i neo-caronnesi che, nelle scorse settimane, hanno partecipato al celebre programma di Real Time “Casa a prima vista”, in onda tutti i giorni alle 20.20.

Tamara e Giuseppe, entrambi infermieri all’ospedale di Garbagnate, hanno vissuto a lungo a Gerenzano, con il figlio Christian e la loro cagnolina di famiglia. Dopo un anno di ricerche della casa giusta, che fosse più vicina al loro luogo di lavoro, si sono rivolti al programma di Real Time: gli agenti immobiliari, sfidandosi a vicenda nel trovare la casa perfetta per i coniugi, hanno portato la famiglia in visita a diversi paesi della zona, da Garbagnate Milanese, a Cesate, da Gerenzano a Caronno.

La sfida è stata vinta proprio dalla casa di Caronno Pertusella, nel quartiere di pertusella, probabilmente in zona Nino Bixio. Prima che la puntata andasse in onda, sui social e in città si era parlato molto dell’avvistamento delle telecamere in giro per la città: diversi, infatti, gli scenari cittadini che sono andati in onda, perlopiù del centro città.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

Commenti