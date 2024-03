Primo piano

SARONNO – La serie B di Saronno intasca una vittoria fondamentale in chiave salvezza contro i piemontesi di Alba. Partita che era da vincere a tutti i costi per rilanciarsi dalla sconfitta della scorsa settimana. Un 3-0 (25-22 / 25-23 / 25-21) così netto dà tanta fiducia e soprattutto permette di guardare alla classifica con maggiore serenità: grazie a questi 3 punti – oltre a prendere maggiormente le distanze dal gruppetto di coda fatto da Mozzate, Zephyr SP e Sanremo – gli amaretti hanno sorpassato due avversarie in un colpo solo, sia Alba che Biella, piazzandosi all’ottavo posto con 19 punti.

Della partita di ieri ha parlato così il capitano Federico Fontana, molto soddisfatto di tutta la squadra, riuscita a svolgere il suo dovere nei migliore dei modi: ” Era una partita da vincere a tutti i costi per superarli in classifica. E’ un 3-0 importantissimo anche per la fiducia. Abbiamo fatto una buona gara, loro hanno difeso tanto e hanno spinto tanto in battuta ma noi abbiamo tenuto bene in ricezione e non ci siamo fatti spazientire. Nel primo set siamo stati punto a punto tutto il tempo e poi nel finale siamo stati bravi ad avere il guizzo per portarlo a casa. Anche il secondo è stato punto a punto e l’abbiamo chiuso 25-23 con un muro sulla linea. Nel terzo siamo anche andati sotto di qualche break ma con pazienza abbiamo recuperato. Nel complesso, come ho detto, abbiamo fatto una bella gara, come si doveva fare.”

Con questa vittoria Saronno può affrontare il turno di riposo di settimana prossima con maggiore serenità e tranquillità. Sabato prossimo è previsto infatti lo stop per gli amaretti, che rientreranno in campo da sabato 23 marzo con una serie di partite molto importanti: Sanremo e Mozzate, entrambe da vincere, e poi il derby con Caronno, match sempre molto atteso e “sentito” dalla società.