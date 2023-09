SARONNO – Carabinieri e polizia locale hanno ricostruito quanto accaduto alla stazione ferroviaria di “Saronno sud” in via San Carlo, scalo locale di Trenord, dove ieri mattina è stato soccorso uno straniero, nordafricano, per un accoltellamento. Particolare sconcertante è che l’uomo è rimasto per oltre sei ore sulla banchina, ferito: l’allarme è stato dato infatto alle 10.20 da alcuni viaggiatori, che l’avevano notato sanguinante. Ma i fatti erano di molto prima: in base a quanto appurato, era stato avvicinato da un altro extracomunitario ubriaco, alle 4 di notte. L’esagitato, senza apparente motivo, l’aveva preso a coltellate colpendolo ad un braccio, ad una gamba ed all’addome, e poi era scappato.

Il ferito, di 43 anni, che non aveva il telefonino e non sapeva come chiedere aiuto, è dunque rimasto per tantissime ore sulla banchina sino a quanto alcuni pendolari lo hanno infine notato ed hanno avvisato le forze dell’ordine. E’ stato ricoverato all’ospedale di Saronno, non è apparso in condizioni preoccupanti. Ora sono in corso le indagini per risalire all’aggressore.

