SARONNO – Tutto pronto per la seconda edizione del trofeo di scacchi Lions Saronno Insubria. In collaborazione con la società scacchi Saronno, il scacchi Saronno club e con il patrocinio della Città di Saronno, si terrà la seconda edizione del premio Lions nella giornata di domenica 17 marzo, alle 14.30 in Sala Nevera, in via del Santuario.

Si tratta di un torneo a girone svizzero a cinque turni, di quindici minuti. Le premiazioni saranno alle 18.30 e sono previsti premi per il primo, secondo e terzo classificato, con anche premiazione della migliore donna in campo, migliore under 14 e migliore over 70.

Le iscrizioni sono al costo di 10 euro a giocatore, quale contributo per la scuola di scacchi per ciechi e ipovedenti, gratuita per iscritti.

Per pre-iscriversi al torneo è necessario mandare una mail a [email protected] o a [email protected]. Inoltre è possibile comunicare la propria pre-iscrizione chiamando Luigi al 3711179430, o Monica al 3409291090.

