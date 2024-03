Calcio

SARONNO – Il portiere Mateo Seitaj nella stagione 2015-2016 aveva difeso la porta del Fbc Saronno, poi una carriera andata avanti soprattutto in Svizzera e poi il ritorno in Italia nella Solbiatese. Proprio con i nerazzurri è stato fra i protagonisti della partita di ieri pomeriggio, gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia d’Eccellenza in Friuli contro il Brian Lignano. Vittoria del Brian 1-0 ma all’andata c’è stato il successo 2-0 per i varesotti che quindi hanno superato il turno: per la Solbiatese una storica qualificazione alle semifinali italiane, settimana prossima affronterà gli umbri dell’Accademia Bmg di Massa Martana.

La Coppa Italia vale eccome, non solo per il suo intrinseco prestigio ma anche perchè chi la vince vola direttamente in serie D (e nel caso la vincente, vinca pure il proprio girone di campionato, sale in serie D anche la seconda classifica, e la miglior delle semifinali).

(foto di gruppo per la Solbiatese, che ha passato il turno a Lignano)

