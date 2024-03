Sport

TURATE – Questa sera sul sintetico dello stadio di Turate il recupero di Esperia Lomazzo-Aurora Uboldese per la 23′ giornata di Promozione. Subito avanti l’Uboldese, al 4′: serpentina di Lorenzo Lelli sulla sinistra, spiovente per Belli che insacca. Al 14′ ci prova Bancora per l’Esperia. Al 22′ raddoppia la squadra ospite: De Rosa appoggia facilmente di testa in rete, da distaza ravvicinata, dopo una traversa di Besati.

Pavanello riapre al 5′ la partita presentandosi in area e battendo Pasiani; poi i locali cercano di premere ma non trovano il raddoppio. L’Aurora la chiude al 46′ con una girata di Tartaglione, appostato in area.

Nell’altro recupero serale Valle Olona-Salus Turate Mozzate 1-1 con gol di Loche per gli ospiti nel finale e pareggio dei locali con Sozzi in zona Cesarini.

Esperia Lomazzo-Aurora Uboldese 1-3

ESPERIA LOMAZZO: Stillitano, Maggioni, Sala (18′ st Diallo), Torno, Cassina, Crini, Chiarello, Canavesi, Bancora, Felici, Pavanello (21′ st Bravo). A disposizione Karayan, Brunati, Diatta, Metti, Eusebio, Martini, Ikhrizzi. All. Albertoli.

AURORA UBOLDESE: Pasiani, Dell’Aera, Lelli Lo., Eboa, Sakho, Valente, De Rosa, Maiorano, Tartaglione, Besati, Belli. A disposizione Margariti, Lelli L., Bartucci, Gerevini, Fiore, Castelnuovo, Laalaoui, Federico, Guarda. All. Crucitti.

Marcatori: 4′ pt Belli (U), 22′ De Rosa (U), 5′ st Pavanello (E), 46′ st Tartaglione (U).

Classifica

Accademia Bmv 46 punti, Ispra 45, Lentatese 44, Universal Solaro 43, Besnatese 38, Castello Cantù 35, Gavirate, Baranzatese, Canegrate, Aurora Uboldese 33, Salus Turate Mozzate 29, Asd Ceriano 25, Esperia Lomazzo 23, Amici dello sport 19, Gallarate e Valle Olona 17.

