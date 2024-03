Groane

SOLARO – Si terrà sabato 16 marzo alle 15 al cimitero di via Cavour un momento di preghiera dedicato al ricordo dei defunti in memoria delle vittime del Covid. Predisposto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con la comunità pastorale discepoli di Emmaus di Solaro e del Villaggio Brollo, all’appuntamento sono invitati tutti i cittadini che desiderino partecipare, nell’intenzione di onorare gli amici e i famigliari scomparsi. Il momento di raccoglimento replica quanto di analogo organizzato negli anni scorsi.

“L’inizio di marzo – ricorda il sindaco Nilde Moretti – ci ricorda ancora il brutto periodo dei primi momenti in cui la pandemia toccò Solaro nel 2020. Abbiamo perso molte persone, amici, famigliari, concittadini, a causa del Covid ed è doveroso continuare a ricordarle, così come non potremo mai dimenticare l’impegno di tutti gli operatori sanitari, delle forze dell’ordine e dei volontari delle associazioni che con grande generosità si spesero in aiuto alla cittadinanza, soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Oggi la pandemia è alle spalle e tutto è tornato alla normalità, ma non dobbiamo dimenticarci di chi non è più con noi”.

