Groane

MISINTO – LAZZATE – “Quella sul contributo di 900.000 euro restituito al Governo è una vicenda imbarazzante e inaccettabile. Le Giunte di Misinto e Lazzate si assumano questa grave responsabilità.” Questo il commento del Partito Democratico delle Alte Groane sui fondi ottenuti dal Comune per la ristrutturazione dell’asilo. Le Amministrazioni Comunali di Misinto e Lazzate avevano presentato una richiesta per ottenere i fondi Pnrr. Sono stati erogati 900.000 euro ma i due Comuni hanno rinunciato al contributo e restituito la somma ottenuta.

“Per colpa della loro inadeguatezza – afferma Davide Casata, segretario del circolo PD – si è persa l’occasione di ristrutturare l’edificio dell’asilo nido e restituire un servizio fondamentale per i cittadini.”

“Nei giorni scorsi – spiega Casata – hanno cercato di fornire una spiegazione su ciò che è accaduto, parlando dell’aumento dei costi per il progetto e dell’impossibilità di reperire ulteriori fondi per completare l’opera. Tutte scuse per tentare di coprire un fallimento conclamato. Non c’è mai stata da parte loro la volontà di riaprire l’asilo nido. Non basta vincere bandi per essere buoni amministratori se non si è in grado di portare a compimento i progetti e se non si ha una visione chiara di quale futuro dare a una comunità” sostiene Casata.

“Il sostegno alle famiglie e alla genitorialità si fa con i fatti, non con le parole” aggiunge Vincenzo Di Paolo, consigliere provinciale e responsabile Enti Locali del PD brianzolo. “I fatti hanno mostrato la totale inadeguatezza delle Giunte di destra nella gestione di questo procedimento. Le nostre comunità non possono essere guidate da chi si muove con un tale livello di improvvisazione, approssimazione e superficialità.”

