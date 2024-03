Eventi

VEDANO OLONA – “Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma”: all’insegna del celebre principio di Lavoisier, padre della chimica moderna, è ispirata l’iniziativa in programma domani, sabato 16 marzo, con la Giornata del Riuso di Vedano Olona. Secondo la legge della conservazione della massa, enunciata nel 1772, la materia non può essere creata o distrutta, ma solo trasformata.

Arriva da lontano, da due secoli e mezzo fa, la lezione per cui la materia cambia solo la propria forma, e a questo principio è ispirato l’evento curato e organizzato dal Comune di Vedano Olona in collaborazione con la Cooperativa Sociale Beta. L’idea e il concetto che hanno ispirato l’iniziativa, fortemente voluta e seguita tra gli altri dall’assessore Giorgia Adamoli, riguardano appunto la circolarità dei beni e delle cose che possono avere infinite vite ed essere utili in tanti modi e a tante persone, contrariamente al consumismo che spinge le persone a disfarsi della materia producendo rifiuti. Meno rifiuti, meno sprechi e più ambiente.

L’iniziativa organizzata dal Comune di Vedano precede di un paio di giorni quella del 18 marzo, quando si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale del Riuso. Istituita nel 2018 dalla Global Recycling Foundation, l’iniziativa vuole sensibilizzare cittadini e istituzioni sulla tutela dell’ambiente condividendo le pratiche utili a ridurre le emissioni di CO2 generate dalla produzione di oggetti. Per dare un’idea della montagna di rifiuti che ogni anno rischia di sommergere l’Italia, nell’arco di dodici mesi nel nostro Paese si producono 29,5 milioni di tonnellate di spazzatura. Circa 500 chilogrammi a testa. Il 38,3% (circa 11 milioni di tonnellate) di questi rifiuti finisce sotto terra, nelle discariche. Mentre il 17,3% (pari a circa 5,1 tonnellate) viene incenerita, ossia termovalorizzata.

Partendo da questi numeri impressionanti e in costante aumento, l’iniziativa Giornata del Riuso vuole sensibilizzare i cittadini di Vedano Olona sulla necessità di fare altre scelte, diverse dal buttare nella spazzatura cose e oggetti: più riuso, meno rifiuti.

L’evento è in programma sabato 16 marzo dalle 10 alle 17 nella struttura in zona industriale, tra piazzale Baroffio e via Boschina.

Come recita il motto del Centro del Riuso, “puoi portare quello che vuoi di queste categorie e/o portare a casa gratis gli oggetti che desideri senza necessità di portare nulla a tua volta”. Si potrà conferire gli oggetti a partire dalle 9.

Categorie di oggetti:

articoli giardinaggio

giocattoli

articoli sportivi

casalinghi

vestiti

L’ingresso è gratuito con un ricco programma di iniziative legate al tema:

– Elena Gasparetti propone il laboratorio “Scatolandia” (ore 10/11.30)

– Legambiente sarà presente con una postazione stabile di riciclattoli-interventi (ore 11/14)

– L’associazione Plastic Free propone quiz e attivit, con iscrizioni per un sabato di pulizia a Vedano

– Sara e Francesca de “La tana delle costruzioni” daranno vita ad un laboratorio di riciclo creativo (ore 14/16)

– La Biblioteca Comunale di Vedano Olona propone un momento di lettura (ore 15.30), iscrizione via mail a [email protected].

Sul posto ci saranno i ragazzi e le ragazze del Noviziato cittadino di Agesci Zona Varese per accogliere ed aiutare gli ospiti. L’evento è riservato ai cittadini dei comuni Coinger, è previsto un rinfresco dolce e salato. In caso di maltempo l’evento sarò rimandato. Info: [email protected].

(foto archivio: una mostra sul riuso in zona)

