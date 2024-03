Eventi

SARONNO – Arriva a Saronno il nuovo appuntamento del progetto “Uomini appassionati alla verità“, un ciclo di incontri imperdibili organizzati dal Circolo della Bussola e dedicati agli autori e ai libri che hanno segnato la letteratura italiana e straniera.

Il prossimo appuntamento in programma sarà interamente dedicato al genere fantasy: verranno sviscerati infatti le “Cronache di Narnia” e il “Signore degli Anelli“, i due capolavori fantasy rispettivamente di C.S. Lewis e di J.R.R Tolkien che hanno fatto sognare e, continuano ancora a farlo, numerose generazioni. L’incontro sarà ospitato domenica 24 marzo dalla Casa di Marta (via Petrarca, 1) alle 16 e vedrà la partecipazione di Paolo Gulisano, saggista e tra i maggiori esperti di letteratura fantasy, che aiuterà il pubblico a rispondere alle domande lasciate da questi due grandi romanzi. Saranno presenti anche gli amici della Compagnia della Ruota che, come sempre, accompagneranno il pomeriggio con la lettura e la recita di brani tratti dalle opere dei due straordinari scrittori.

Durante l’appuntamento ci si interrogherà su quale sia stata la fonte d’ispirazione che ha spinto i due autori a scrivere queste storie e su cosa possano dirci ancora oggi le avventure di hobbit, elfi leoni e maghi. Si cercherà di comprendere quale messaggio si cela dietro questi due grandi capolavori famosi in tutto il mondo.

Sul sito del Circolo della Bussola è possibile consultare l’archivio di tutti gli incontri già realizzati e il programma di quelli in preparazione.

