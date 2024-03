iltra2

TRADATE – Niente da fare per la Nuova Abbiate nel “turno spezzatino” per il maltempo: si tratta della 23′ giornata del girone A di Prima categoria con molti recuperi dopo il rinvio delle gare per la pioggia battente dello scorso 3 marzo.

Ieri sera hanno giocato i tradatesi della Nuova Abbiate, in trasferta sul campo del temibile Olimpia: è finita con un netto 4-0 per i padroni di casa mentre in contemporanea ieri sera è stata giocata anche Sommese-Union Villa Cassano 1-1. Resta, per la 23′ giornata, un solo recupero: Tradate-Arsaghese, previsto mercoledì 20 marzo alle 20.30.

In classifica guida la Folgore Legnano con 55 punti, segue il Morazzone a 54. La Nuova Abbiate è appena fuori dal quintetto delle migliori, con 36 punti ma ormai virtualmente tagliata fuori dalla corsa per i playoff.

