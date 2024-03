Groane

COGLIATE – Le competizioni nazionali di cani da soccorso hanno preso il via ieri mattina a Cogliate e continueranno fino a domenica 17 marzo. L’evento si svolge in particolare al moderno Centro cinotecnico situato tra via Donegani e via Robolotti, ma comprende anche attività in altre due location: il centro sportivo comunale di via Montello e un’area campestre vicino alla cascina “La Botanica” a Birago di Lentate sul Seveso. Questa edizione del Trofeo Enci per cani da soccorso non solo selezionerà i partecipanti per i mondiali che si terranno in Slovacchia questa estate, ma si distingue anche per la varietà delle prove, che includono ricerche in superficie, tra le macerie e lungo percorsi predefiniti.

Duilio Cleva, a capo del centro di Cogliate, ha evidenziato come la struttura sia particolarmente apprezzata per la sua capacità di ospitare prove in diverse specialità entro un raggio di 4 km. La manifestazione, organizzata da diverse associazioni e club cinofili, è aperta a partecipanti di tutte le razze, in linea con il regolamento Ipo R 2019. Una giuria qualificata, composta da esperti nel campo, valuterà le prestazioni dei binomi cane-soccorritore provenienti da tutta Italia.

Il programma prevede una serie di eventi, a partire dalle operazioni preliminari di registrazione e le prime prove di ricerca tra le macerie, per poi proseguire con le prove di ricerca in superficie e concludere con la gara di pista, una sfida basata sulla capacità dei cani di seguire tracce olfattive su percorsi complessi. L’evento rappresenta un’occasione importante per il territorio di Cogliate, evidenziando l’importanza della nuova struttura sia per le attività locali che per quelle provenienti da altre regioni, come sottolineato dal sindaco Andrea Basilico.

(foto archivio: precedente evento cinofilo a Cogliate)

