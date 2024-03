Sport

CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento da non perdere oggi per gli amanti del calcio locale con l’Arconatese, che ospita tutti gli incontri interni della stagione allo stadio di corso della Vittoria di Caronno Pertusella, che questo pomeriggio riceve il Real Calepina. Si gioca a partire dalle 14.30. Una Arcontese a caccia dei tre punti che potrebbero almeno provvisoriamente proiettarla in vetta (in alto la classifica è molto corta ed affollata) mentre i bergamaschi del Real sono a caccia di punti salvezza.

Il programma del weekend

Oggi alle 14.30 Arconatese-Real Calepina. Domenica alle 14.30 Caldiero Terme-Clivense, Desenzano-Varesina, Caravaggio-Villa Valle, Club Milano-Brusaporto, Crema-Piacenza, Folgore Caratese-Casatese, Legnano-Ponte San Pietro, Pro Palazzolo-Castellanzese, Tritium-Virtus Ciserano Bergamo.

Classifica

Caldiero Terme 58 punti, Varesina e Piacenza 57, Arconatese 56, Pro Palazzolo 51, Desenzano 50, Brusaporto 46, Villa Valle 45, Casatese 43, Folgore Caratese 41, Club Milano 38, Clivense 37, Caravaggio 36, Virtus Ciserano Bergamo 35, Castellanzese 34, Real Calepina 31, Crema 27, Legnano 26, Ponte San Pietro 18.

(foto archivio: un precedente match dell’Arconatese allo stadio di corso della Vittoria a Caronno Pertusella)

