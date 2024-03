Calcio

ROVELLO PORRO – Partita spettacolare e ricca di emozioni quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 17 marzo tra Rovellese e Airoldi nel campo sportivo di Rovello Porro in occasione della ventitreesima giornata di campionato del girone B della terza categoria di Varese.

La squadra ospite parte fortissimo con un approccio decisamente propositivo grazie al quale nel giro di pochi minuti riesce a segnare ben due reti entrambe firmate da Simone Macchi che prima sblocca il risultato e poi lo raddoppia concretizzando una bella azione manovrata con il fratello Matteo Macchi. Dopo il doppio vantaggio dell’Airoldi, la Rovellese prova a reagire provando ad accorciare le distanze ma l’estremo difensore ospite Borroni, tra l’altro ex della partita, si mette sotto i riflettori con diverse parate che negano qualsiasi conclusione possibile avversaria.

La partita cambia volto dopo il 20′, minuto nel quale il direttore di gara estrae un netto cartellino rosso per Alessandro Ceriani che para con la mano in area di rigore una conclusione avversaria diretta in rete costringendo così l’Airoldi all’inferiorità numerica e causando un calcio di rigore sul quale, però, il portiere ospite Borroni nega il goal parando la conclusione dagli undici metri. Nonostante le numerosi e grandi parate dell’estremo portiere, a pochi minuti dalla fine del primo tempo la Rovellese riesce ad accorciare il risultato con Bussu che devia di testa il cross del suo compagno di squadra insaccando il pallone sotto l’incrocio dei pali.

Nel secondo tempo la Rovellese sfrutta la superiorità numerica assediando gli avversari con numerose azioni che portano al goal del pareggio firmato da Beretta che concretizza una veloce e pericolosa ripartenza dopo 10 minuti dalla ripresa del gioco. Dopo il 2-2, i padroni di casa continuano ad attaccare gli avversari non riuscendo a trovare il goal vittoria grazie a numerosi interventi miracolosi del portiere ospite fino al 25′ della ripresa, minuto durante il quale il direttore di gara è costretto ad estrarre un altro cartellino rosso per l’Airoldi questa volta ai danni di Butti che causa il rigore decisivo che regala la vittoria alla Rovellese vista la trasformazione dal dischetto di Beretta sulla quale anche queste volta il portiere della squadra di Origgio Borroni stava per arrivare.

L’Airoldi torna a casa, dunque, con una sconfitta e due pesanti cartellini rossi nonostante una bella prestazione e nonostante numerose parate eseguite dal proprio portiere. Con la sconfitta odierna l’Airoldi scende al nono posto a quota 22 punti allontanandosi di ben 13 punti dalla zona play-off dove si trova la Rovellese che con questa decima vittoria stagionale conferma il quinto posto del girone con ben 35 punti ma con una partita in più della Borsanese distante un solo punto.

(foto di Nicolò Wiaderek)