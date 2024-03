Cronaca

CARONNO PERTUSELLA / LAZZATE – Ieri alle 10.40 in via Verdi a Caronno Pertusella un‘auto è uscita di strada, sul posto carabinieri ed ambulanza ma per il conducente non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

A Lazzate ieri alle 12.45 ciclista investito in via Vittorio Veneto, sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Rovellasca, polizia locale e carabinieri. E’ stato soccorso un uomo di 61 anni quindi trasportato all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel comasco; ha riportato lesioni e contusioni anche di una certa gravità ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita. I tutori dell’ordine si sono occupati dei rilievi del sinistro al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti.

(foto archivio)

