SARONNO – “L’aggressione di settimana scorsa (che per le conseguenze ha costretto a non lavorare l’autista per qualche tempo) è solo l’ultimo episodio di violenza a Saronno. Il problema è che sopraffazione e violenza sono la quotidianeità per i conducenti”.

Sono le parole di Angelo Bonomo delegato di Uil Trasporti che torna a dar voce alle proteste, alle paure, alle preoccupazione degli autisti che prestano servizio in città.

“Da tempo a Saronno ci sono bande che ragazzi che da soli o in gruppo se la prendono con gli autisti. Non si limitano a non pagare il biglietto, agli insulti, alle minacce ora arrivano gli sputi, gli spintoni o come successo la scorsa settimana alle aggressioni. Un giovane che si è rifiutato di esibire il biglietto ha messo le mani in faccia al conducente. L’autista è riuscito a divincolarsi a chiamare aiuto ma le conseguenze anche per alcuni suoi problemi di salute non sono mancate”.

“Servono più controlli, più presenza, più monitoraggio non si possono lasciare soli i conducenti davanti ad una continua escalation di insicurezza”.

QUI IL PRIMO INTERVENTO DI UIL TRASPORTI.

