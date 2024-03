Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Intervento della polizia penitenziaria alla periferia di Caronno Pertusella, con l’unità cinofila: gli agenti, assieme alla polizia locale, hanno dato vita a controlli nelle zone boschive, dove in passato era stata segnalata la presenza di spacciatoria, fra via delle Grigne e via Boschetti. E’ stato trovato e smantellato un bivacco dei pusher, dove c’erano un ombrellone, tavolo e sedie dove evidentemente i malviventi attendevano i loro clienti. Rinvenuto anche il necessario per il confezionamento delle dosi di droga; rinvenute anche delle bici abbandonate, di probabile provenienza furtiva.

Gli spacciatori erano evidentemente scappati frettolosamente, considerato che sul posto sono state trovate – e sequestrate – pure alcune dosi di hascish e di marijuana.

19032024