SARONNO – Si terrà domani sera l’incontro informatico con il comitato per il Diritto alla salute del Varesotto, che alle 21 sarà ospite all’auditorium Aldo Moro, di viale Santuario, per parlare della situazione dell’ospedale di Saronno e dell’ipotesi maxiospedale unico di Busto Arsizio e Gallarate.

Il comitato per il Diritto alla Salute del Varesotto è un gruppo spontaneo di cittadine e cittadini che da anni si batte contro l’ipotesi di costruire l’ospedale unico tra Busto Arsizio e Gallarate, contestando con precisione le scelte man mano compiute da amministrazioni regionali e locali.

“Ultima chiamata” è il titolo dell’evento, convocato dal gruppo “Il saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica” che lo scorso anno ha organizzato una manifestazione per il nosocomio saronnese dalla grande risonanza. L’incontro vuole unire i cittadini del territorio per evidenziare come “la Regione e le amministrazioni coinvolte – così recita il comunicato stampa dell’evento – abbiano completato l’iter per la realizzazione del nuovo ospedale”.

“Secondo “Il Saronnese per l’ospedale e la sanità pubblica” – continua – i quasi 160 milioni di euro risparmiati se si mettessero a posto le strutture esistenti basterebbero a rilanciare per davvero l’ospedale di Saronno, quello di Somma Lombardo e di a dare finalmente i servizi necessari alle Case di Comunità dell’asst Valle Olona, ancora ben al di sotto delle prestazioni richieste dalla legge regionale.”

