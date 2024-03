Softball

SARONNO – Si chiama Kandra Lamb la nuova lanciatrice dell’Inox Team Saronno, sostituisce per la stagione 2024 ormai alle porte la connazionale Stephania Trzcinski che quest’anno non tornerà in Italia.

La società del presidente Massimo Rotondo ha dunque deciso di gusrdare ancora all’Oceania per coprire un ruolo decisivo, quello appunto della lanciatrice straniera della squadra.

Kandra è stata presentata con un simpatico video su Instagram, vestirà il numero 16. E’ una giocatrice che fornisce delle garanzie, avendo vestito anche la maglia della nazionale dell’Australia.

La stagione 2024 della serie A1 inizia sabato 30 marzo con Saronno che sarà chiamato alla trasferta di Macerata.

(foto: la nuova lanciatrice dell’Inox Team Saronno per la stagione 2024, si tratta della australiana Kandra Lamb)

