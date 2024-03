ilSaronnese

CARONNO PERTUSELLA – Grandissima soddisfazione per la compagnia teatrale “Attori per caso” che, dopo 21 anni di esperienza, per la prima volta hanno raggiunto il palco di Caronno Pertusella con la rappresentazione teatrale della commedia “Quello bonanima”, tenutasi lo scorso 16 marzo.

Grande soddisfazione data dal pubblico numeroso: circa 180 persone hanno riempito la sala, applaudendo gli attori che per il loro teatro in dialetto hanno guadagnato sold out dopo sold out nei teatri del territorio, come Saronno, Solaro e Lomazzo.

“La partecipazione – commentano dalla compagnia teatrale – è andata oltre le nostre più rosee previsioni: non essendo mai stati a Caronno Pertusella in oltre vent’anni di carriera avevamo un po’ di preoccupazione per il pubblico. Invece, il 75% della sala è stato riempito, regalandoci scoscianti applausi durante tutta la nostra rappresentazione”.

