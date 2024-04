Città

SARONNO / ROVELLO PORRO – Una serata di risate e divertimento con l’ulteriore scopo di raccogliere fondi per la base scout Ba.co che sta sorgendo alla Cascina Colombara.

La compagnia Attori per caso propone uno spettacolo (tratto da Mamma mia!) che verrà proposto al teatro San Giuseppe di Rovello Porro sabato 20 aprile alle 21.

Il ricavato sarà devoluto in beneficenza per il progetto che punta alla riqualificazione di un’area tra Saronno e Caronno che “vuole essere restituita alla collettività”.

“Nell’area degradata, luogo di spaccio e di traffici illeciti che sono i boschi e le aree della ferrovia di Saronno Sud – spiegano – è attivo da qualche mese un grande progetto di riqualificazione che nasce dai gruppi scout della zona”.

La fondazione BaCo, infatti, ha acquistato un’area di tre ettari che sarà luogo di educazione e spazio per giovani, scout e non.

Per trovare i fondi per l’allestimento e la gestione della nuova realtà si raccolgono i fondi anche con questo spettacolo.

Il costo del biglietto è su base volontaria a partire da 20 euro. Per partecipare alla serata è richiesta la prenotazione obbligatoria 3500730077.

L’intero ricavato sarà devoluto per sostenere le spese per portare avanti il progetto.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Vuoi ricevere aggiornamenti sui tuoi topics preferiti ogni giorno? Quali sono i tuoi interessi? Tutto Dichiaro di aver letto e compreso l'informativa sulla privacy e di dare il mio consenso alla ricezione di comunicati e informative. Vedi POLITICA SULLA PRIVACY. Attenzione: errori di compilazione Indirizzo email non valido Indirizzo email già iscritto Occorre accettare il consenso Errore durante l'iscrizione Iscrizione effettuata

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti