Eventi

SARONNO – L’associazione Saronno Point Odv e la compagnia teatrale saronnese Attori per Caso presentano Quello Bonanima: la commedia teatrale di Ugo Palmerini, adattata in dialetto milanese da Antonio Menichetti. Lo spettacolo è in programma per sabato 20 aprile alle 20.30 al teatro Prealpi a Saronno. L’ingresso alla rappresentazione è ad offerta libera ed il ricavato sarà destinato al sostegno dei servizi dedicati all’accompagnamento dei pazienti oncologici offerti dall’associazione Saronno Point. L’evento è patrocinato dal comune di Saronno.

La divertente commedia narra le vicissitudini di Tanin la cui casa è in lutto per il suicidio del genero, ricordato con affetto e devozione da suocera, moglie e domestico. L’intera famiglia è sconvolta dal lutto e nessuno riesce a darsi pace, nonostante il caro estinto abbia lasciato la moglie in un mare di debiti. A fare le spese di questa situazione è il povero Tanin che deve suo malgrado subire il lutto ostentato della famiglia che venera il compianto al pari di un santo. Nel corso della vicenda Tanin è protagonista di una serie di ‘gags’ che si fanno via via sempre più esilaranti con l’entrata in scena del nipote Carlo e dell’originale e strampalato mobiliere Tagliabue.

Saronno Point Odv è un’associazione senza fini di lucro nata nel 2000 con l’obiettivo di operare a Saronno e limitrofi in aiuto di persone od enti bisognosi. Il lavoro della associazione consiste nell’organizzare diversi eventi (teatro, sport, spettacolo, mercatini, convegni,, ecc.) per raccogliere fondi da destinare ai progetti attivi. Da dicembre 2023 l’associazione Saronno Point è diventata

Odv (organizzazione di volontariato) iscritta pertanto al Runts (registro unico nazionale terzo settore).

(foto archivio: un momento della commedia di Attori per caso)