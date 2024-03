Groane

Il fashion design solarese alla Fashion Week di Lisbona. La giovane solarese Carlotta Mora (23 anni) con il compagno e collega Alessio Dolfi (26 anni), attraverso una collaborazione con un’azienda emiliana per la stesura della tesi al termine del percorso di studi all’Istituto europeo di design (Ied), hanno mostrato la loro collezione prima al Fashion Graduate di Milano e, dopo la selezione, anche alla Fashion Week di Lisbona.

Laureati a dicembre, hanno presentato una tesi specifica “Zero Waste”, senza sprechi, recuperando materiali e pelli dai cicli di produzione. Il compito principale era utilizzare la figura del tangram applicata all’ambito della moda, per limitare al massimo gli sprechi della fase di taglio, concretizzato all’atto pratico associando alcuni principi dell’architettura brutalista. Carlotta si è occupa di scarpe, accessori e borse, mentre Alessio ha prodotto cinque total look, per una quindicina di capi in tutto. Dopo la prima visione al Graduate, i prodotti sono stati scelti per essere mostrati nella settimana della moda in Portogallo.

Carlotta Mora e Alessio Dolfi: «Il percorso ha comportato sei mesi di ricerca, attraverso un’analisi sociologica dell’incertezza nella società contemporanea che rende quasi impossibilitata l’idea di un futuro migliore, con l’obiettivo di trasformare il prodotto in speranza. Abbiamo usato materiali che spesso vengono buttati al più minimo difetto, nel nostro percorso di studi e nella nostra idea la progettazione invece deve andare incontro a questo senso di utilizzo completo, stando attenti alla sostenibilità. Il nostro obiettivo ora è continuare a sviluppare le idee e proseguire nella ricerca del lavoro, consapevoli che le selezioni sono molto difficili da affrontare, ma anche che la passione che abbiamo per l’ambito della moda è fondamentale per continuare a crescere».

La Sindaca di Solaro Nilde Moretti: «Abbiamo scoperto la storia di Carlotta e Alessio con molto interesse e stupore per la bellezza dei prodotti che hanno saputo proporre partendo da un’idea di recupero e riutilizzo che non possiamo che condividere. Zero Waste, senza sprechi, è un concetto fondamentale per un futuro ambientale sostenibile. Ci fa piacere avere un esempio portato da due giovani e talentuosi artisti con noi a Solaro e li sosteniamo affinché possano continuare a percorrere la loro strada sempre con stile».